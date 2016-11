TLC 05:15 bis 06:00 Dokusoap Indianapolis 187 - Die Top-Ermittler Die Tote auf der Treppe USA 2009 Merken Ein tragischer Unfall, oder doch kaltblütiger Mord? Die Beamten des Morddezernats in Indianapolis ermitteln in dieser Episode in einem bizarren Todesfall. Das Opfer, die 54-jährige Debbie Reid, liegt leblos in der Küche ihres Wohnhauses. Ihr Mann hat die Polizei verständigt. Laut seiner Aussage hat sich das verhängnisvolle Unglück ereignet, nachdem das Ehepaar Alkohol getrunken hatte. Seine Frau sei daraufhin unglücklich die Treppe hinunter gestürzt. Allerdings finden sich überall im Haus verteilt verdächtige Blutspuren, und ersten Untersuchungen zufolge ist die Frau durch einen Schlag auf den Hinterkopf getötet worden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Shift