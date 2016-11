Pro7 MAXX 11:15 bis 12:05 Dokumentation Life Below Zero - Überleben in Alaska Unter Druck USA 2015 16:9 HDTV Merken Sue hat ein Problem: Durch ihre Verletzung kann sie keine Waffe mehr halten, zumindest nicht auf der rechten Seite. Also will sie in Fairbanks eine Flinte für Linkshänder kaufen. Chip und Agnes Hailstone nehmen ihre Töchter mit flussaufwärts, wo sie verschiedenste Pflanzen sammeln und Enten jagen wollen. Jesse denkt dagegen mehr an seine wichtigsten Helfer als an sich selbst, seine Schlittenhunde, und baut neue Zwinger für sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life Below Zero Altersempfehlung: ab 12