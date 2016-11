VOX 20:15 bis 22:05 Actionfilm 96 Hours - Taken 2 F 2012 2016-11-10 00:35 Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eineinhalb Jahre ist es nun her, dass Mills' seine Tochter Kim aus den Fängen skrupelloser Mädchenhändler gerettet und auf seinem Rachefeldzug ein regelrechtes Schlachtfeld hinterlassen hat. Doch noch immer kommt die Familie nicht zur Ruhe: Ein Vater einer der getöteten Gangster will den Tod seines Kindes rächen. Bryan Mills, der nichts von den gefährlichen Plan ahnt, hat unterdessen seine Ex-Frau Leonore samt Tochter Kim zu einem Kurztrip an den Bosporus eingeladen, doch von Erholung keine Spur. Stattdessen werden Bryan und Leonore als Geiseln genommen und ein Ausweg scheint aussichtslos. Die einzige Hoffnung ist Kim, die sich samt des Agentenkoffers ihres Vaters auf die spektakuläre Suche nach ihren Eltern macht. Doch auch Mills ist nicht bereit, sich den Verbrechern kampflos geschlagen zu geben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liam Neeson (Bryan Mills) Maggie Grace (Kim) Famke Janssen (Lenore) Leland Orser (Sam) Jon Gries (Casey) D.B. Sweeney (Bernie) Luke Grimes (Jamie) Originaltitel: Taken 2 Regie: Olivier Megaton Drehbuch: Luc Besson, Robert Mark Kamen Kamera: Romain Lacourbas Musik: Nathaniel Méchaly Altersempfehlung: ab 16