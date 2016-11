VOX 06:55 bis 08:00 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kurz nach dem plötzlichen Unfalltodes ihres Mannes muss die 32-jährige Amelie Walther die nächste Enttäuschung verkraften: Ihr künstlicher Befruchtungsversuch ist nicht geglückt. Doch Amelie gibt nicht auf: Sie will unbedingt ein Kind und zwar von ihrem toten Mann. Problem ist nur, dass die Rechtslage in Deutschland das verbietet. Überraschenderweise wird die 32-Jährige in den Kampf um ihr Kind von der verhassten Schwiegermutter unterstützt. Doch die verfolgt ganz eigene Ziele. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

