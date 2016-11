SWR 09:35 bis 10:05 Regionales Wir im Saarland - Kultur Saarbrücker Spurensuche (3) - Der Henker und das heilige Haus / Menschen, Objekte, Prozesse - Kunst im virtuellen Zeitalter / Wichtig und wertvoll? - Wie sich der Günter Rohrbach Filmpreis entwickelt hat / Kultur-Típps - 16.11. Premiere Schauspiel: Theater Überwerg - Denk ich an D / Kultur-Típps - 17.11. Konzert: Emil Brandqvist Trio im Domicil Leidinger; Beginn: 20.00 Uhr / Kultur-Típps - 17.11. Konzert: Silly in der Garage Saarbrücken; Beginn: 20.00 Uhr / Kultur-Típps - 17.11.- 30.12. Ausstellung " Fressen" - Malerei und Zeichnung von Uwe Loebens im Saarländischen Künstlerhaus Saarbrücken / Kultur-Típps - 18.11. 3. Saarländisches Kabarettfestival: Mathias Richling in der Stadthalle Merzig; Beginn: 20.00 Uhr / Kultur-Típps - 18.11. Konzert: Sebastian Fitzek in der Congresshalle Saarbrücken; Beginn: 20.00 Uhr / Kultur-Típps - 18.11. Comedy: Rolf Miller in der Neue Gebläsehalle Neunkirchen; Beginn: 20.00 Uhr / Kultur-Típps - 20.11 Konzert: Vocaldente in der Stummsche Reithalle Neunkirch D 2016 Stereo 16:9 Merken Saarbrücker Spurensuche (3) - Der Henker und das heilige Haus. Es ist ein Grabstein. Für einen Scharfrichter. Am Gemäuer der Basilika St. Johann in Saarbrücken. So einer so nah an einem heiligen Ort? Florian Brunner hat sich auf Spurensuche begeben. Menschen, Objekte, Prozesse - Kunst im virtuellen Zeitalter. Computer, Roboter und Neue Medien sind auf dem Vormarsch und machen auch vor der Bildenden Kunst nicht Halt. Die Ausstellung " Prozesse" der HBKsaar will diesen Wandel begreifbar machen und fragt nach der Rolle des Menschen in der schönen neuen Medienkunstwelt. Wichtig und wertvoll? - Wie sich der Günter Rohrbach Filmpreis entwickelt hat. Einfach nur gute Geschichten prämieren? Für den Neunkircher " Günter Rohrbach Filmpreis" zu wenig. Zum 6. Mal ist er nun vergeben worden für Filme, die Relevantes aus dem Bereich "Arbeit und Gesellschaft" erzählen. Wie relevant ist der Preis für die Filmszene? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcel Lütz-Binder Originaltitel: Wir im Saarland

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 250 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:12

Seit 103 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 45 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 40 Min.