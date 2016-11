SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Sterben in Deutschland D 2016 2016-11-10 05:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Man kann es drehen und wenden wie man will - über den Tod redet niemand gern. Es gibt allerdings gute Gründe es trotzdem zu tun. Denn wenn es um einen würdigen Tod geht, den sich jeder für sich wünscht, liegt in Deutschland vieles im Argen. Wer etwa in einem Pflegeheim stirbt, stirbt oft nicht nur sehr einsam, sondern wird auch medizinisch oft denkbar schlecht versorgt. Was läuft hier schief? Und welche Rolle spielen die Ärzte dabei? Leider oft keine besonders rühmliche. Doch es gibt Ausnahmen. Odysso stellt Menschen vor, die Sterbenden helfen, ohne Angst und ohne Schmerzen aus der Welt zu gehen, zeigt, wie man Trauer überwindet und berichtet über das Tabu-Thema Suizid bei Männern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!

