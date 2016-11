SWR 20:15 bis 21:00 Regionales SAAR3 Stadt, Land, Streit - Der Bankskandal von Obersalbach / Sitzen um zu fahren - "Mitfahrerbänke" als neues Nahverkehrsmodell / Selbst ist das Dorf - Das elsässische Ungersheim übt die Unabhängigkeit / Mythos Schimmel - Verbraucherzentrale gibt Tipps zur richtigen Wärmedämmung / Kleine Scheibchen für klare Sicht - Neue Transplantationtechnik für die Hornhaut / Avantgarde aus Saarbrücken - Der Modedesigner Fabian Schmidt D 2016 2016-11-10 04:45 Stereo Untertitel 16:9 Merken Stadt, Land, Streit - Der Bankskandal von Obersalbach Eigentlich sind es nur ein paar Schrauben und ein bisschen Holz. Trotzdem wird in Ober-salbach seit über 2 Jahren um eine kleine Bank gestritten - und zwar aus politischen Grün-den. Sitzen um zu fahren - "Mitfahrerbänke" als neues Nahverkehrsmodell Doch Bänke können auch Zukunftsmodelle sein. Im Kreis Sankt Wendel stellen einige Ge-meinden jetzt "Mitfahrerbänke" auf. Wer darauf sitzt signalisiert: "Ich möchte mitgenom-men werden!". Ein Idee, um den zunehmenden Problemen des Öffentlichen Nachverkehrs auf dem Land zu begegnen. Die ersten Ergebnisse sind mehr als positiv. Selbst ist das Dorf - Das elsässische Ungersheim übt die Unabhängigkeit Das elsässische Dorf Ungersheim hat ein großes Ziel: Unabhängig werden von auswärtigen Produzenten und Energieversorgern. Ein Bauernhof versucht, ohne Erdöl auszukommen, in der Schulkantine wird nur mit Obst und Gemüse aus dem Ort gekocht, ein Solarpark soll Atomstrom ersetzen. Skurille Außenseiterideen oder Vorbild für eine bessere Zukunft? Bernhard Wern ist aber auch Experte für das zweite Thema unseres Energieschwerpunktes: Mythos Schimmel - Verbraucherzentrale gibt Tipps zur richtigen Wärmedämmung Sind wärmegedämmte Wände an Schimmel schuld? Die Energieberater der Verbraucher-zentrale Saarland treten dem Vorurteil vehement entgegen. Dämmung können gegen Pilz-befall sogar vorbeugen. Mit dem bevorstehenden Winter beginnt wieder die Hochsaison für den Schimmelexperten Werner Ehl. Mit ihm gehen wir auf Sporensuche. Kleine Scheibchen für klare Sicht - Neue Transplantationtechnik für die Hornhaut Wird die Hornhaut des Auges durch Infektionen, Verletzungen oder auch Alterserscheinun-gen getrübt, hilft oft nur noch eine Hornhauttransplantation, um Erblindungen zu vermei-den. An der Augenklinik in Sulzbach wurde dafür ein neues Transplantationsverfahren ent-wickelt. Medizintechnik made im Saarland. Avantgarde aus Saarbrücken - Der Modedesigner Fabian Schmidt London, Paris und Mailand gelten auch als Metropolen der internationalen Modewelt. Aber Saarbrücken? Ein guter Ort, um Avantgarde zu sein - findet Fabian Schmidt. Nach einem Modedesign-Studium in Trier, zog der Völklinger in die saarländische Hauptstadt, um Klei-der zu schneidern, die etwas wagen und provozieren. Gerade hat er seine erste Moden-schau gezeigt. Ein Saarbrücker Modehaus wird seine Mode in den Handel bringen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Willibrord Ney Gäste: Gäste: Bernhard Wern (IZES) Originaltitel: SAAR3