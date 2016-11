tagesschau24 22:15 bis 22:45 Magazin Plusminus Das Wirtschaftsmagazin Amerika nach der Wahl - wohin steuern die USA jetzt wirtschaftspolitisch? / Falsche Diagnosen - wenn Patienten zur Einnahmequelle werden / Gehackte Internetshops - die neue Betrugsmasche auf Amazon / Billig-Arbeiter aus Slowenien - wie die EU Ausbeutung begünstigt D 2016 Stereo 16:9 Merken Geplante Themen: - Amerika nach der Wahl - wohin steuern die USA jetzt wirtschaftspolitisch? Für mehr als zehn Millionen neue Arbeitsplätze will Hillary Clinton sorgen, ihr Kontrahent Donald Trump will der größte Jobaufbau-Präsident werden, den Gott je geschaffen hat. Die beiden Bewerber um das US-Präsidentenamt überboten sich im Wahlkampf mit populären Ankündigungen und versprachen, die USA besser vor den Negativfolgen der Globalisierung abzuschirmen. Doch Wirtschaftsexperten warnen. Unabhängig vom Ausgang könnte die US-Wahl negative Auswirkungen für den weltweiten Handel und insbesondere die Exportnation Deutschland haben. "Plusminus" hakt nach: Wie beurteilen Industrievertreter, Unternehmen und Wirtschaftsexperten das Wahlergebnis und mit welchen Konsequenzen rechnen sie für die deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen? - Falsche Diagnosen - wenn Patienten zur Einnahmequelle werden Der Chef der Techniker Krankenkasse hatte jüngst offen zugegeben, dass Ärzte ihre Patienten auf dem Papier kränker machen, als sie sind. Dafür erhalten sie eine Belohnung von den Krankenkassen. Grund ist das 2009 eingeführte finanzielle Ausgleichssystem zwischen den Kassen. "Plusminus" zeigt an Beispielen, welche fatalen Folgen der Diagnosen-Schwindel für Versicherte haben kann. Auch private Dienstleister helfen den Kassen in der Zwischenzeit, möglichst viel Geld aus dem Gesundheitsfonds zu kassieren. - Gehackte Internetshops - die neue Betrugsmasche auf Amazon Eine Waschmaschine kaufen für 230 statt für 690 Euro klingt verlockend. Über Amazon erscheint der Einkauf sicher. Außerdem hat der Verkäufer, der seine Waren über die Plattform anbietet, auch noch beste Bewertungen. Doch dann folgt die böse Überraschung. Die Ware kommt nie, das Geld ist weg. "Plusminus" berichtet über eine neue perfide Betrugsmasche auf Amazon, von der nicht nur Kunden, sondern auch Händler betroffen sind. Da sich die Fälle häufen, gerät jetzt auch Amazon in die Kritik. - Billig-Arbeiter aus Slowenien - wie die EU Ausbeutung begünstigt Das Entsendegesetz treibt kuriose Blüten. Ursprünglich sollte es Arbeitnehmern erleichtern, auch in anderen EU-Staaten zu arbeiten. In Slowenien hat es einen regelrechten Gründerboom ausgelöst. Mehr als 200.000 Unternehmen sind in dem kleinen EU-Land gemeldet. Das bedeutet, statistisch gesehen ist jeder zehnte Einwohner ein Unternehmer. Viele Arbeiter, die in Deutschland zum Beispiel auf Baustellen arbeiten, sind bei slowenischen Unternehmen angestellt. Gelockt werden sie mit hohen Löhnen und guten Arbeitsbedingungen. Doch die Realität sieht anders aus. Immer wieder erhalten sie nur einen Bruchteil des ihnen zustehenden Lohnes. Wollen sie ihre Forderungen geltend machen, lassen sie die Unternehmen mit raffinierten Tricks ins Leere laufen. "Plusminus" ist auf Spurensuche in Slowenien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Clemens Bratzler Originaltitel: Plusminus

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 261 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 00:00 bis 01:30

Seit 81 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 81 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 61 Min.