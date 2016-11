RTL II 23:15 bis 01:15 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Daniela (47) und Miriam (38) die Familien D 2015 16:9 HDTV Merken Daniela (47), Daniel (55) und Sven (48) führen eine offene Beziehung. Daniel und Sven ergänzen sich perfekt: der eine Macho, der andere Frauenversteher. Deshalb gönnt sich Daniela einfach zwei Männer - die Mischung macht's! Kunst und Kreativität sind in dieser WG zuhause. Daniel ist Kunstliebhaber und möchte gerne von seinen eigens gefertigten Kunstwerken leben. Bislang hat das noch nicht so geklappt, aber seine Daniela unterstützt ihn bei all seinen Vorhaben. Miriam (38) lebt mit ihrem Ehemann Helmut (50) und den gemeinsamen Söhnen Timon (14) und Philipp (11) in Bayern. Papa Helmut ist Betreiber einer Sportschule und unterrichtet Taekwondo und andere Selbstverteidigungsarten. Kein Wunder also, dass hier jede Minute genauestens durchgeplant ist. Miriams Tag startet bereits um 5.30 Uhr morgens. Anders hätte die 38-Jährige keine Zeit, Haushalt und Kinder unter einen Hut zu bringen. Jetzt tauschen die wilde Daniela und die strukturierte Miriam für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

