RTL II 20:15 bis 21:15 Show Die Kochprofis - Einsatz am Herd Tor zum Rennstieg in Hörselberg "Tor zum Rennstieg" in Hörselberg D 2016 16:9 HDTV Merken Vor einem Jahr haben die Betreiber Holger (55) und Grit (49) das Restaurant "Tor zum Rennstieg" im thüringischen Dorf Behringen bei Eisenach übernommen. Und obwohl die beiden viel Geld in die Renovierung des Lokals gesteckt haben, bleiben die Gäste aus. Statt dem Essen in der Küche, brodelt die Gerüchteküche und die Einheimischen meiden das Restaurant. Ob das daran liegt, dass Holger und Grit auf eine Einweihungsparty verzichtet haben? Auch bei Koch Markus (25) macht sich der Druck langsam bemerkbar, aufgrund der finanziellen Probleme des Lokals bangt er um die Existenz seiner frisch gegründeten Familie. Und auch die Gesundheit von Grit ist mehr als angeschlagen. Können die Kochprofis Andi Schweiger, Frank Oehler und Nils Egtermeyer verhindern dass aus dem "Tor" ein Eigentor wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kochprofis - Einsatz am Herd