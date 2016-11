RTL II 11:00 bis 12:00 Dokusoap Family Stories XXL-Becci hilft - Neues Selbstbewusstsein, neues Glück XXL-Becci hilft - neues Selbstbewusstsein, neues Glück D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Rebecca (36) ist eine Powerfrau und geht trotz ihrer 165 Kilogramm Körpergewicht selbstbewusst und unbeirrt ihren Weg. Ihr eigenes Kosmetikstudio boomt, der Terminkalender ist immer voll und auch ihr Job als Plus-Size-Mode-Model ermöglicht der 36-Jährigen ein abwechslungsreiches Einsatzgebiet im deutschsprachigen Raum. Für Fotoshootings in Deutschland und Österreich, sowie Videodrehs und Fashion Shows ist Becci ein gut gebuchtes Mannequin der Extraklasse. Rebecca will allen beweisen, dass man erfolgreich und glücklich sein kann, auch wenn man nicht der Norm entspricht. Dieses Selbstbewusstsein will sie an andere Frauen weitergeben und ihnen Mut machen. Ihr erster Schützling ist die hübsche Katja. Sie ist selbst eine Frau mit Kurven, die verlernt hat sich attraktiv und sexy zu fühlen. Wird Katja aus sich herausgehen und sich selbst für ein Fotoshooting vor die Kamera wagen? Kann Becci das Leben von Katja verändern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories