RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Lucy (25) und Janine (18) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Lucy ist 25, hat drei Kinder und einen liebevollen Mann und lebt das perfekte Leben als Hausfrau und Mutter. Ihr 13 Jahre älterer Ehemann Ralf sagt von sich selbst, er sei in der Beziehung zu Lucy "endlich zu Hause angekommen". Lucy kümmert sich rund um die Uhr um ihre beiden Zwillinge Leandro und Giliano (1) und ihren vierjährigen Sohn Orlando. Abends gibt es ein Gutenachtgebet und auch sonst ist die Welt in dieser Familie rundherum in Ordnung. Die 18-jährige Janine führt ein Leben ohne wirkliche Verpflichtungen, obwohl sie bereits Mutter des einjährigen Jermayne ist. Möglich macht das ihre Mutter Christa (45), in deren Wohnung sie nach wie vor lebt. Dieser gefällt es zwar nicht wirklich, dass Janine sich in erster Linie um ihr gutes Aussehen kümmert und die Haushaltspflichten ihr überlässt, aber ganz so schlimm ist das dann auch wieder nicht. Die lebenslustige Ruhrpottlerin weiß ihr Leben zu genießen. So bleibt die Küche oftmals kalt. Gefrühstückt wird im Café und das Mittagessen kann gerne auch vom Imbiss kommen. Praktischerweise bleibt für die aufopferungsvolle Oma dann auch genug Zeit für ihre nachmittäglichen Lieblingsserien. Dabei kommt Jermayne natürlich keineswegs zu kurz, denn er wird einfach überall hin mitgenommen. An den Wochenenden ist der Kleine oft bei seiner anderen Oma und Christa und Janina genießen ihre wohlverdiente Freizeit. Jetzt tauschen Lucy und Janine für zehn Tage die Familien. Auf beide Frauen wartet eine spannende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

