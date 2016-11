RTL II 06:55 bis 07:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Ausgespielt / Der Idiotentest D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die beiden Eltern Gudrun und Peter machen sich Sorgen um ihren Sohn Marvin. Der einst schüchterne und sensible Junge hat sich komplett verändert und sie kommen nicht mehr an ihn heran. Außerdem wirft der 16-Jährige mit Geld nur so um sich. Seine Eltern befürchten, dass Marvin in die Drogenszene abgerutscht ist und engagieren Jana Strehlow und Milan Djuric. Die Ermittler können beobachten, dass der ehemalige Musterschüler tatsächlich mit zwielichtigen Typen verkehrt. Aber verkauft er Drogen? Um das herauszufinden, ermittelt Milan undercover unter den Jugendlichen. Als nächstes engagiert Simone die Detektive, weil auch sie ihre Tochter Jessica kaum wiedererkennt. Die 18-Jährige hat eine starke Veränderung durchgemacht und zieht sich komplett zurück. Simone vermutet, dass Jessicas introvertiertes Verhalten mit Max zusammenhängt, mit dem sie gemeinsam in die Fahrschule geht. Sandy Winterfeld und Sebastian de Beer sollen herausfinden, was mit ihrer Tochter los ist und schleusen sich in die Fahrschule ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

