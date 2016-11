Super RTL 22:10 bis 23:10 Dokusoap Nachbarschaftsstreit Der Querulantenstreit D 2010 Stereo Merken In dem kleinen Ort Velstove bei Wolfsburg hält Dickkopf Wolfgang S. (73) seine Nachbarn in Schach. Seine Attacken sind für die Anwohner nicht nur nervtötend, sondern auch Furcht einflößend! Silvia (53) und Wolfgang N. (62), müssen sich permanent für ihre angeblich zu hoch gewachsene Hecke verantworten. Aber Rosemarie (66) und Klaus Dieter K. (67) hat es schlimmer erwischt. Rosemarie K. traut sich inzwischen kaum noch aus dem Haus. Die dreifache Mutter ist verzweifelt. Sobald Wolfgang S. sie erblickt, beschimpft und bepöbelt er sie und ihr Mann hat von Wolfgang S. sogar schon eine Morddrohung erhalten. Die Nachbarn leben in Angst und leiden sowohl körperlich als auch gesundheitlich unter ihrem unberechenbaren Nachbarn. Sie alle hoffen inständig, dass Streitschlichter Franz Obst ihnen helfen kann! Dem Strafverteidiger sind Aggressionen unter Nachbarn nicht fremd, aber wird es ihm gelingen, Wolfgang S. zu einem Schlichtungsgespräch bewegen zu können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nachbarschaftsstreit

