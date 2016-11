Super RTL 15:15 bis 15:45 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Haarige Angelegenheit / Eisiger Gipfel / Der Zorn der Mumie F 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Marina bemerkt beim Haarekämmen, wie kaputt ihre Haare eigentlich sind. Ein Haarpflegemittel soll helfen, doch bewirkt leider genau das Gegenteil. Nun soll "Friseur Zig" alles wieder retten. Ob das gut geht? 2. Geschichte: Nach einem Schneesturm möchte Marina auf den verschneiten Gipfel des Vulkans klettern. Da Zig und Bernie sie begleiten, muss auch Sharko ihr wohl oder übel folgen. 3. Geschichte: Sharko baut am Strand eine Pyramide für Marina. Zusammen mit Zig erkunden sie die Gänge in ihrem Inneren. Dabei geht Marina verloren und trifft auf einen Bewohner der Pyramide. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6