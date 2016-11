Super RTL 13:35 bis 14:05 Trickserie Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo Ziegenrettung USA 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Ziegenmann Uli wird von den Maulwürfen gefangen gehalten. Der gestiefelte Kater will ihn mit seiner zusammengewürfelten Truppe befreien, da nur Uli weiß, wie man den Großwolf besiegen kann. Zuerst möchte der Kater sich jedoch als guter Anführer beweisen und versucht, es allen in seinem Team recht zu machen. Das geht jedoch gründlich schief... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Puss in Boots Regie: Johnny Castuciano Drehbuch: Candie Langdale Musik: Shawn Patterson Altersempfehlung: ab 6