Super RTL 11:35 bis 12:05 Trickserie Inspector Gadget Wolkenkratzer-Alarm / Die Alien-Attacke CDN, USA 2014 2016-12-06 16:45 Stereo HDTV Live TV 1. Geschichte: Dr. Kralle hat einen hinterhältigen Plan: Er will die weltweite Kommunikation beherrschen! Um dies zu erreichen, lässt er eine Antenne von schier unvorstellbarer Größe errichten. Inspector Gadget macht sich mit Sophie und Fino an die Arbeit, um Dr. Kralles Plan zu durchkreuzen 2. Geschichte: Astronauten verschwinden unter ungewöhnlichen Umständen von einer Raumstation. Inspector Gadget eilt zur Hilfe und hat schon bald eine Vermutung: Aliens müssen hinter den unerklärlichen Vorgängen stecken... Originaltitel: Inspector Gadget Altersempfehlung: ab 6