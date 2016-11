Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Die große Wasserrutsche / Caillou, der Seemann / Caillou und die Krabbeltiere CDN 2000 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Caillou macht mit seiner Kindergartengruppe einen Ausflug ins Schwimmbad. Dort gibt es eine Wasserrutsche. Das macht den Kindern großen Spaß. Alle rutschen immer wieder. Nur Caillou hat vor der großen Rutsche etwas Angst. Da erzählt ihm Miss Martin, dass sie als Kind Angst vor dem Schaukeln hatte, bis sie es ausprobiert habe. Da fasst Caillou Mut und rutscht einfach. Es macht ihm so viel Spaß, dass er gar nicht mehr aufhören mag. 2. Geschichte: Was für ein schlimmes Unwetter! Der laute Donner macht Caillou richtig Angst. Doch Großvater liest Caillou Geschichten von mutigen Seeleuten vor. Caillou ist von den Abenteuern auf hoher See so beeindruckt, dass er trotz des Gewitters einschlafen kann, schließlich ist er ja auch ein mutiger Kapitän... 3. Geschichte: Rosie entdeckt eine Spinne. Da sie große Angst vor dem Krabbeltier hat, nimmt Caillou die kleine Schwester mit in den Garten und zeigt ihr alle möglichen Kriechtiere. Denn er hat über die kleinen Krabbler ganz viel im Kindergarten gelernt. Als er Rosie alles erklärt hat, hat die kleine Schwester auch keine Angst mehr vor den Tierchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

