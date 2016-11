Sat.1 15:00 bis 16:00 Dokusoap Auf Streife D 2016 16:9 HDTV Merken Lautes Gepolter und Schreie lassen einen Nachbarn die Polizei alarmieren. Es scheint, dass ein Ehestreit eskaliert. Als die Beamten klingelt, öffnet ein 57-Jähriger die Tür. Von der Ehefrau gibt es keine Spur. - Zwei junge Männer stehen betrunken an einer Unfallstelle. Beide streiten ab, dass sie gefahren sind. Plötzlich hören die Beamten Klopfgeräusche aus dem Kofferraum. - Ein Mann wird mit BHs gefesselt im Hinterzimmer einer Kneipe aufgefunden. Was ist passiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife