Sat.1 13:00 bis 14:00 Gerichtsserie Richter Alexander Hold D 2010 16:9 Das 23-jährige Partyluder Theresa Weiß ist angeklagt, mehrere Männer um den Finger gewickelt und mit Liquid Ecstasy betäubt zu haben, um so an deren Wertgegenstände zu gelangen. Friedrich Brenner und Martin Dietmann sollen kopflos auf sie hereingefallen sein. Warum jedoch leugnet Friedrich, die Angeklagte zu kennen? Theresa gibt sich selbstsicher und ist sich keiner Schuld bewusst. Auch ihre Mitbewohnerin gibt ihr ein Alibi. Für Theresa kann die Party im Gerichtssaal beginnen ... Originaltitel: Richter Alexander Hold