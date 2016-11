RTL NITRO 00:35 bis 01:00 Comedyserie Brooklyn Nine-Nine Vernichten wir ein paar gute Jungs USA 2015 HDTV Merken Da Jake immer noch nicht über die Trennung von Sophia hinweg ist, schreibt er ihr eine SMS und kann ihre Antwort kaum abwarten. Daher stellt die überraschende Einladung zu einer behördenübergreifenden Paintball-Übung, bei der ein Terroranschlag nachgestellt wird, eine willkommene Abwechslung für ihn dar. Das NYPD soll ausgerechnet in die Rollen der Geiseln schlüpfen. Jake hat jedoch keine Lust darauf, einfach nur gefesselt am Boden zu sitzen und nutzt eine Gelegenheit, die Kollegen, die die Terroristen spielen, zu überwältigen und selbst das Kommando zu übernehmen. Außer Gina und Holt ist niemand auf dem Revier, sodass Holt sich dazu bereiterklärt, an Ginas Psychologietest teilzunehmen. Er ist mächtig stolz auf sein Ergebnis, dem zufolge er ein stabiles Selbstwertgefühl und Führungsqualitäten aufweist - bis er erfährt, dass Gina angeblich das gleiche Ergebnis erzielt hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Samberg (Jake Peralta) Stephanie Beatriz (Rosa Diaz) Terry Crews (Terry Jeffords) Melissa Fumero (Amy Santiago) Joe Lo Truglio (Charles Boyle) Chelsea Peretti (Gina Linetti) Andre Braugher (Captain Ray Holt) Originaltitel: Brooklyn Nine-Nine Regie: Craig Zisk Drehbuch: Gabe Liedman Musik: Dan Marocco Altersempfehlung: ab 6