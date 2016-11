RTL NITRO 22:00 bis 22:25 Comedyserie Modern Family Ein Schrank - Gott sei Dank! USA 2015 HDTV Merken Da Jay als einziger noch keinen Werbespot für seine Firma auf den Markt gebracht hat, wird es allerhöchste Zeit, nachzuziehen. Jay hat ganz genaue Vorstellungen, wie sein Werbeclip aussehen soll und beharrt daher auf seinem Slogan 'Ein Schrank - Gott sei Dank', den allerdings weder der Regisseur noch Claire lustig finden. Claire soll ihrem Vater schonend beibringen, dass er im Clip zu mürrisch rüberkommt und der Slogan nicht überzeugend ist, was Jay natürlich prompt in den falschen Hals bekommt. Luke und Phil fahren zu Manny und Gloria, um bei ihnen den Tag am Swimmingpool zu verbringen, doch dummerweise hat Luke seine Badehose vergessen. Phil schlägt daraufhin vor, dass er ihm seine gibt und er sich eine von Jay leiht. Die drei genießen die Zeit am Pool in vollen Zügen, als plötzlich eine Drohne über den Garten der Pritchetts kreist. Beim Versuch, diese zu vertreiben, rutscht Phil jedoch seine zu große Badehose herunter und er landet im Pool. Nur kurze Zeit später entdeckt Luke, dass das peinliche Video bei YouTube hochgeladen wurde und bereits über 32.000 Klicks hat. Phil schwört Rache und will die Drohne zerstören - koste es, was es wolle. Haley und Andy haben ein Partner-Date auf dem Jahrmarkt. Während Haleys Schwarm nur Augen für sein Smartphone hat, erscheint Andys Freundin Beth noch nicht einmal. Da Haley Beth noch nie gesehen hat, fragt sie sich allmählich, ob diese überhaupt existiert. Sie fühlt sich in ihrem Verdacht bestätigt, als Andy ins Krankenhaus eingeliefert wird und Beth sich selbst jetzt nicht blicken lässt. Im Glauben, Andy würde schlafen, überkommt es Haley schließlich und sie gesteht Andy ihre Gefühle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Haley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Ryan Case Drehbuch: Steven Levitan, Steven Levitan, Christopher Lloyd , Elaine Ko Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 262 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 00:00 bis 01:30

Seit 82 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 82 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 62 Min.