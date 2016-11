RTL NITRO 15:10 bis 16:05 Krimiserie Matlock Mordsache Borelli - Der Auftraggeber USA 1989 2016-11-11 09:45 Live TV Merken Der Fall Borelli hält weiterhin die Bürger Chicagos und den Strafverteidiger Matlock in Atem. Letzterer kann eine Verbindung zu einem gewissen Richter Franklin ausmachen, der seine Karriere offenbar einmal als Polizist begann. Doch damals scheint er nicht immer richtig gehandelt zu haben: Er soll einigen Verbrechern zu einem nicht gerechtfertigten Freispruch verholfen haben. Den Mann muss Matlock sich einmal genauer ansehen und bittet ihn in den Zeugenstand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Julie Sommars (A.D.A. Julie March) Kene Holliday (Tyler Hudson) Tony Soper (Paul O'Neal) Mel Stewart (Sgt. Lou) Dennis Franz (Jack Brennert) Originaltitel: Matlock Regie: Harvey Laidman Drehbuch: Robert Schlitt, Dean Hargrove Kamera: Frank Thackery Musik: Artie Kane