RTL NITRO 11:15 bis 12:00 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Vaterfreuden USA 1996 Eine alte Freundin von Reno meldet sich nach langer Zeit wieder bei ihm und bittet ihn um Hilfe. Reno zeigt sich hilfsbereit, allerdings weiß er zunächst auch nichts von der großen Überraschung, die seine Freundin Jane Prescott für ihn bereithält. Sie erzählt ihm, dass sie einen vierzehnjährigen Sohn hat und, dass dieser von Reno ist. Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Stephen J. Cannell ("Dutch" Dixon) Josh Paddock (Steve Prescott) Dusty Gaynes (Babe) Christopher Mayer (Dan Snow) Mary Elizabeth McGlynn (Jane Prescott) Originaltitel: Renegade Regie: Ron Satlof Drehbuch: Stephen J. Cannell, Julie Beers Kamera: Jeffrey C. Mygatt Musik: Jeff Edwards, David Vanacore