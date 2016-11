RTL NITRO 08:55 bis 09:40 Krimiserie Matlock Im Zeichen der Rache USA 1989 Merken Der Polizist, Captain Hanna, ist seit dem Tod seiner Frau einsam und frustriert. Weil sie bei einem Mordanschlag ums Leben kam, hat es sich Hanna seitdem zur Aufgabe gemacht, einen Rachefeldzug gegen die Schwerverbrecher der Stadt zu führen und ist dabei unermüdlich. Mehr noch: Captain Hanna ist tatsächlich bereit, über Leichen zu gehen und ermordet seinen Kollegen, nachdem dieser hinter Hannas Machenschaften gekommen war. Doch anstatt die Konsequenzen zu tragen, schiebt er den Mord einem weiteren Kollegen, Sergeant Reese, in die Schuhe. Matlock vertritt Reese und muss alle Register ziehen, um dessen Unschuld zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Benjamin Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Julie Sommars (A.D.A. Julie March) Kene Holiday (Tyler Hudson) Stuart Fratkin (Malcolm) David Froman (Lt. Bob Brooks) Julie Fulton (Off. Donna Dawson) Originaltitel: Matlock Regie: Frank Thackery Drehbuch: Dean Hargrove, Lincoln Kibbee Musik: Artie Kane

