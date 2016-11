RTL NITRO 07:20 bis 08:10 Krimiserie Law & Order Verschärfter Vollzug USA 2004 HDTV Live TV Merken Ein Ex-Häftling wird an seinem ersten Tag in Freiheit mit einem Kopfschuss getötet. Im Gefängnis Sing Sing gehörte er einer Gang an und hatte den Justizbeamten John Worley (Gary Basaraba) terrorisiert. Dieser wird für den Mord angeklagt, plädiert aber vor Gericht auf Selbstschutz. Die Gang versucht indes, den Prozess zu beeinflussen - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: S. Epatha Merkerson (Lieutenant Anita Van Buren) Jesse L. Martin (Detective Eddie Green) Dennis Farina (Det. Joe Fontana) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Sam Waterston (Jack McCoy) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Giancarlo Esposito (Rodney Fallon) Originaltitel: Law & Order Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Wendy Battles, Alfredo Barrios Jr. Kamera: David S. Tuttman Musik: Mike Post

