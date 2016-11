TNT-Serie 22:20 bis 23:10 Krimiserie The Closer Ein Date mit dem Tod USA 2005 16:9 Merken Brenda untersucht den Mord an Carla Simmons, der Tochter einer Kongressabgeordneten. Wurde die junge Frau von ihrem Exfreund Brett getötet oder ist der junge Mann wirklich so unschuldig, wie er bei Brendas Verhör beteuert? Bald zeigt sich, dass Carla vielleicht aus ganz anderen Gründen ins Visier ihres Mörders geriet. Bei ihren Ermittlungen gerät Brenda in eine äußerst gefährliche Situation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Jon Tenney (FBI Agent Fritz Howard) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Gina Ravera (Detective Irene Daniels) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Originaltitel: The Closer Regie: Greg Laitanes Drehbuch: Roger Wolfson Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine

