TNT-Serie 15:30 bis 16:15 Jugendserie O.C., California Regen USA 2005 16:9 Merken Ein seltener Regentag in Newport Beach: Marissa erzählt Julie von ihrer Beziehung zu Alex und will bei Caleb ausziehen. Auch Summer fällt eine große Entscheidung, als sie beschließt, gemeinsam mit Zach nach Italien zu gehen. Ryan kann indes Lindsay davon überzeugen, endlich den Vaterschaftstest machen zu lassen, um Gewissheit zu erlangen, ob Caleb ihr leiblicher Vater ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Melinda Clarke (Julie Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Michael Fresco Drehbuch: Josh Schwartz, John Stephens Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6