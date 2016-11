TNT-Serie 10:55 bis 11:40 Serien McLeods Töchter Auf Leben und Tod AUS 2006 16:9 Merken Jodi konnte Rob zwar gerade noch rechtzeitig retten, doch der Auftragskiller ist weiterhin hinter den beiden her. Schwer verletzt schafft es Rob gemeinsam mit Jodi auf Drover's Run, wo sie bereits erwartet werden. Patrick ist es indes gelungen, eine Ziegenherde zu retten, für die sein Bruder nun eine Unterkunft suchen muss, was sich jedoch als relativ schweres Unterfangen erweist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Sonia Todd (Meg Fountain) Brett Tucker (Dave) Luke Jacobz (Patrick) Damien Richardson (Tom Braiden) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Richard Jasek Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton, Nick Stevens Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12