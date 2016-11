TNT-Serie 09:15 bis 10:05 Krimiserie Quincy Doppelter Tod USA 1978 Merken Nach einer Brandkatastrophe herrscht Hochbetrieb in der Pathologie. Quincy wirft seinem Chef Dr. Astin vor, dass er, seitdem er den Posten angenommen hat, seiner eigentlichen Aufgabe als Gerichtsmediziner nicht mehr nachkommt. Dies kränkt Astin so sehr, dass er sich in der Nacht an die Obduktion der Leiche von Mike Ryan macht, um die Ermittlungen nach dem mutmaßlichen Täter Solly Arkoff voranzutreiben. Am nächsten Morgen entdeckt Quincy allerdings einen Fehler ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Garry Walberg (Lt. Monahan) John S. Ragin (Dr. Astin) Robert Ito (Sam Fujiyama) Val Bisoglio (Danny) Lara Parker (Angie) George Wyner (Glendon) Joseph Perry (Solly Arkoff) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Robert Douglas Drehbuch: Albert Aley Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Vic Mizzy Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 251 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:12

Seit 104 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 46 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 41 Min.