TNT-Serie 05:20 bis 06:05 Mysteryserie Pretty Little Liars Kontrollverlust USA 2014 16:9 Merken Emily, Hanna und Spencer sind besorgt um Aria, nachdem diese mehr über Ezra erfahren hat. Da Aria nicht mehr weiß, wem sie vertrauen oder was sie noch glauben soll, macht sie sich selbst auf die Suche nach der Wahrheit. Spencer hat indes ihre eigenen Probleme: Um nicht wieder in die Klinik geschickt zu werden, muss sie ihren Eltern beweisen, dass sie ihr Suchtproblem alleine in den Griff bekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Janel Parrish (Mona Vanderwaal) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chad Lowe Drehbuch: Jonell Lennon Kamera: Larry Reibman Altersempfehlung: ab 12