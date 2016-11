Hessen 00:00 bis 01:30 Dokumentation Wer ist Thomas Müller? D 2015 Merken Das transmediale Projekt "Wer ist Thomas Müller?" ist eine augenzwinkernde Suche nach dem Phantom des Durchschnittsdeutschen. Die Quintessenz aus 81 Millionen Menschen wurde so lange unter dem Druck der Statistik bearbeitet, bis dieser "Super-Durchschnittliche" herauskam. Aber wer ist das Gesicht hinter dem statistisch häufigsten Namen Deutschlands? Wer ist der durchschnittlichste Thomas Müller Deutschlands? Der Durchschnittsdeutsche arbeitet 41,9 Stunden pro Woche, trinkt zwei Gläser Bier am Tag, hat jeden dritten Tag Sex, besitzt 21 Hemden und weint einen halben Liter Tränen im Jahr. So weit die Statistik. Autor und Regisseur Christian Heynen reiste auf der Suche nach dem "wahren Gesicht Deutschlands" für "Wer ist Thomas Müller?" durchs ganze Land. Er sprach mit zahlreichen der über 50.000 Thomas Müller in Deutschland. Denn: Thomas Müller ist der Name des Durchschnittsdeutschen - also der statistisch gesehen am häufigsten vorkommende Vor- und Nachname. Der Durchschnittsdeutsche ist 1,78 Meter groß, 83,4 Kilogramm schwer, 43 Jahre alt und blond. Der Prominenteste ist der FC Bayern- und National-Spieler, der neben vielen anderen auch in dem Film vorkommt. In episodisch erzählten Begegnungen spürt Christian Heynen der Datenlage nach. Thomas Müller äußert sich zur Gesellschaft und deren Verhalten aus dem Börsenverlag, als Comedian, als Priester, Caterer, bei der Bundeswehr, als Musiker, als Mitarbeiter einer Justizvollzugsanstalt, Hartz-IV-Bezieher, Förster und Profifußballer. Vervollständigt wird das Bild von transmedial gesammelten Erfahrungen und Erkenntnissen aus dem In- und Ausland sowie von Sabine Müller, der statistischen Ehefrau von Thomas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wer ist Thomas Müller? Regie: Christian Heynen