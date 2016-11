DMAX 15:15 bis 16:15 Reportage Railroad Alaska Explosive Ladung GB 2014 Live TV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bill Bivins (Himself - Engineer) Darin Capps (Himself - Heavy Equipment Operator) Erin Dynes (Herself - Offgridder) Koa Dynes (Herself - Offgridder, Tyler & Erin's Daughter) Mo Dynes (Herself - Offgridder, Tyler & Erin's Son) Tyler Dynes (Himself - Offgridder) J.T. Evans (Himself - Offgridder) Originaltitel: Railroad Alaska Regie: Peter Campion, J. Fisher, Nicholas Friend, Sam Lang, Richard Lovering, Johnny Shipley, Matt Tolfree Musik: Edward White