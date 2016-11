RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-11-10 04:45 Merken Eigentlich ist das Verhältnis zwischen Micki und Tobias gerade extrem verkrampft. Weil Micki ihm trotzdem zu seinem Geburtstag gratuliert, lädt Tobias sie überraschend zu seiner Party ein. Als Micki hadert, ob sie hingehen soll, überzeugt Sina sie, dass Tobias offensichtlich Frieden schließen will. Und so taucht Micki nervös auf der Party auf. Zwischen ihr und Tobias entkrampft sich die Lage, bis sie sich unerwartet allein widerfinden. Micki will sich mit Tobias auszusprechen. Doch um sich vor seinen eigenen Gefühlen zu schützen, beleidigt er Micki, die daraufhin verletzt ausrastet... KayC erkennt, dass ihre Mitbewohner alle auf Tobias' Party gehen werden und droht, allein da zu stehen. Doch KayCs Versuch, sich bei Tobias einzuzecken, wird von diesem durchschaut. KayCs sexy Party droht ein einziger Reinfall zu werden. Da holt sie zum letzten großen Schlag aus und schickt einen Gast als Lockvogel auf Tobias' Party. Tatsächlich schlucken die männlichen Gäste den Köder und wandern von Tobias' Party ab. Die Internet-User des Dessous-Wettbewerbs zollen KayC prompt Respekt für deren Einsatz... Brittas verdorbener Magen zwingt sie dazu, auf ihren Auftritt an Rufus' Seite bei der Verleihung des Publikumspreises zu verzichten. Sie drängt Rufus des Preisgeldes wegen, trotzdem hinzugehen. Die ersten Versuche, Rufus' Preis gebührend zu feiern, scheitern. So muss Britta mit Kamillentee anstelle von Champagner anstoßen, als Till gratuliert. Dabei erfährt sie empört, wie viel Prozente Till als Manager von Rufus erhält. Aber Rufus zeigt sich entschlossen, seine Verpflichtungen Till gegenüber einzuhalten. Britta muss sich fügen. Noch... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns

