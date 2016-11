RTL Passion 15:30 bis 15:55 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-11-10 22:40 Merken Als Marie verzweifelt zusammenbricht, beschließt Diana, noch einmal mit Jenny zu reden - ohne Erfolg: Jenny wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Diana endlich aus ihrem Leben verschwindet. Ingo ist außer sich, als er davon erfährt und sucht verzweifelt nach einem Weg, um seine Schwester zu beschützen. Da stellt Diana vorsichtig klar, dass es in ihren Augen nur eine Lösung gibt. Simone ist hin- und hergerissen, ob sie Vincents verlockendes Angebot annehmen soll - bis Vincent ihr versichert, dass er von ihr keine Gegenleistung dafür erwartet. Simone ist ihm für die selbstlose Hilfe dankbar, auch wenn sie daran zweifelt, dass ausgerechnet Vincent die strengen russischen Behörden überzeugen kann. Umso beeindruckter ist Simone, als Vincent am gleichen Tag schon gute Nachrichten zu vermelden hat. Deniz braucht nach Tobis Weggang einen neuen Teilhaber im Pumpwerk, doch es gibt neben Pachlhuber, der als reiner Investor fungieren würde, nur Jenny als mögliche Kandidatin. Obwohl Deniz Jennys Angebot, bei ihm einzusteigen, schon einmal abgelehnt hat, kommen ihm Zweifel an der eigenen Entscheidung. Zumal Vanessa ihn mit der Frage konfrontiert, ob er Jenny nicht auch aus persönlichen Gründen auf Abstand hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt