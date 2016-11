RTL Passion 13:30 bis 13:55 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-11-13 04:45 Merken Cécile versucht nach dem Bruch mit Leonard ihre Contenance zu wahren. Während sie sich des Zwiespalts ihrer Gefühle erneut bewusst wird, erkennt sie, dass ihre geheimen Gefühle für Leonard in der Familie zusätzlich für Streit sorgen. Obwohl Cécile verzweifelt versucht, Leonards Entschluss, ihre gegenseitigen Gefühle zu ignorieren, als richtig zu erachten, werden beide von ihrer Leidenschaft überwältigt. Zwischen Coco, Nico und Vanessa entwickelt sich ein Streitgespräch über Männer, in dem Nico von Robins Fehlverhalten Coco gegenüber erfährt, es aber einfach nicht glauben will. Während Nico jedoch entsetzt von Robin hören muss, dass Cocos Anschuldigungen stimmen, will Coco als Beweis, wie skrupellos Robin sein kann, diesen mit Vanessas Hilfe einem Test unterziehen. Aber Robin verhält sich so ritterlich, dass Coco fast Opfer ihrer eigenen Falle wird. Charlie entscheidet sich, den Killer mit der Ermordung Tanjas zu beauftragen. Nachdem der Deal abgeschlossen ist, überkommen sie jedoch heftige Skrupel. Unter Zeitdruck versucht sie, den Killer zurückzupfeifen. Charlie gerät in Panik, als sie den ihn nicht mehr erreichen kann und somit Gefahr läuft, zur Mörderin zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics