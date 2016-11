RTL Plus 22:35 bis 23:25 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Blutige Spuren GB 1995 Stereo Merken In der Notaufnahme wird die junge Diane eingeliefert, die blutende Wunden an Armen und Rücken aufweist. Das Mädchen leidet unter dem Zwang, sich selbst zu verletzen, ist aber offenbar auch vergewaltigt worden. Sie verweigert jedoch die Aussage und lässt sich auch nicht von Paul untersuchen. Dianes Freundin Toni lenkt die Spur auf Dianes Ex-Liebhaber Walsh: Er wird festgenommen, Kate übernimmt die Anwaltspflichten. Da ihm jedoch nichts nachzuweisen ist, wird Walsh wieder entlassen. Paul zeigt sich darüber entsetzt, da er im Gegensatz zu Kate von Walshs Schuld überzeugt ist. Joanna kümmert sich privat um den Fall und erfährt von Toni, dass Diane von Walsh ständig misshandelt wurde, aber aus Angst vor ihm schweigt. Joanna hält diese Information aber Paul gegenüber geheim, da sie auf ihn zornig ist, weil er über die Polizeiarbeit seine Patienten vernachlässigt. Als Joanna Diane schließlich davon überzeugen kann, doch Anzeige zu erstattten, taucht am Abend ein verdächtiger Schatten am Fenster des Mädchens auf, der Diane erneut zutiefst verschreckt. Pauls Sohn Marty hat Arbeit gefunden und meldet sich ab und zu telefonisch bei Al, verrät aber seinen Aufenthaltsort nicht. Bei einer Dienstbesprechung in der Arztpraxis kommt neben Pauls mangelnder Patientenbetreuung auch Nicks nachlässige Büroorganisation zur Sprache. Am Abend wird Paul ins Revier gerufen, um bei einem betrunkenen Autofahrer den Bluttest vorzunehmen. Dabei handelt es sich um Nick, dessen Alkoholprobleme sich immer deutlicher zeigen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Dr. Paul Dangerfield) Amanda Redman (Dr. Joanna Stevens) George Irving (Ken Jackson) Sean Maguire (Marty Dangerfield) Lisa Faulkner (Alison Dangerfield) Bill Wallis (Dr. Nick Mackenzie) Nadim Sawalha (Dr. Shaaban Hamada) Originaltitel: Dangerfield Regie: Jan Sargent Drehbuch: Don Shaw Kamera: John Kenway Musik: Nigel Hess

