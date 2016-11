RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Mr. Monk auf der Jagd nach dem verschwundenen Juwel USA 2006 Stereo Merken Nach drei Wochen ohne Auftrag sind Monk und Natalie knapp bei Kasse. So entschließen sich die beiden dazu, den Alexander Diamanten zu suchen und den Finderlohn einzustreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Traylor Howard (Natalie Teeger) Emmy Clarke (Julie Teeger) DJ Qualls (Rufus) Tyler Mane (Dirk) Originaltitel: Monk Regie: Randall Zisk Drehbuch: Tom Scharpling, Daniel Dratch Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 6