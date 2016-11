Servus TV 23:55 bis 01:05 Musik Opus & Friends in Concert Tonight at the Opera 2015 A 2015 2016-11-10 03:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem überwältigenden Erfolg ihrer Benefizkonzert-Reihe lud Opus im Dezember 2015 wieder zugunsten des Hilfsprojekts "Menschen für Menschen" in die Oper Graz. Verstärkung holte sich die steirische Band unter anderem von Austropop-Urgestein Willi Resetarits (alias Kurt Ostbahn), Michael Vatter, Thomas Stipsits, Ulli Bäer & Willi Ganster. Mit auf der Bühne: das Opuspocus-Streichorchester unter der Leitung von Christian Kolonovits. Neben den großen Opus-Hits und Balladen, ihrem Welthit "Live is Life" und einigen neuen Liedern sorgte dabei auch die gemeinsame Interpretation des Kurt Ostbahn-Klassikers "Feia" für Begeisterung. Besondere Schmankerl: Das Vater-Sohn-Duett von Opus-Gitarrist "Sunny Pfleger" mit Sohn Paul ("Time Flies") sowie eine Allstar-Version des Rockklassikers "Stairway to Heaven". Aufzeichnung vom 7. Dezember 2015 aus der Oper Graz. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Opus & Friends in Concert