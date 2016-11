Servus TV 00:10 bis 01:15 Talkshow Talk im Hangar-7 Wahlschock USA: Sind unsere Eliten am Ende? Wahlschock USA: Sind unsere Eliten am Ende? A 2016 2016-11-10 03:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Welt hält den Atem an. Donald Trump hat das schier Unmögliche tatsächlich geschafft und Hillary Clinton klar besiegt. Trump wird Präsident. Der polternde und polarisierende Milliardär wird damit zum mächtigsten Mann der Welt. Trump steht für eine Entwicklung, die sich seit Jahren abzeichnet. Die Eliten werden abgestraft, die Populisten marschieren unaufhaltsam nach vorn. Auch und vor allem in Europa. Woher kommt die Stärke der (zumeist rechten) Volkstribunen? Liegt es an der Abgehobenheit des Establishments? Haben die Eliten versagt und sind am Ende? Sind nur die Populisten in der Lage, Antworten und Lösungen auf die Fragen und Probleme der Bevölkerung zu geben? Und was ist so schlimm am Populismus? Darüber diskutiert Michael Fleischhacker beim Talk im Hangar-7 mit einer hochkarätigen Runde, u.a. mit der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss und dem Philosophen Konrad Paul Liessmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Fleischhacker Gäste: Gäste: Irmgard Griss (ehemalige Präsidentschaftskandidatin), Konrad Paul Liessmann (Philosoph) Originaltitel: Talk im Hangar-7