Servus TV 13:00 bis 13:55 Serien McLeod's Töchter Schutt und Asche AUS 2001 2016-11-13 09:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Farmer Bill möchte in der Stadt ein neues Leben beginnen. Dazu bietet er seinen Hof zum Verkauf an. Nachdem ihm sein Nachbar Harry ein gutes Angebot gemacht hat und alles vorbereitet ist, kommt es zur Katastrophe: Claire bemerkt, wie Bills Haus in Flammen steht. Sofort schlägt sie Alarm und findet Bill bewusstlos in seinem Wagen. Handelt es sich um einen Unfall oder steckt mehr dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Donald Crombie Drehbuch: Giula Sandler Kamera: Roger Dowling Musik: Chris Harriott Altersempfehlung: ab 12