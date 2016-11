Servus TV 07:00 bis 07:55 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Afrika - Warten auf den Regen - Die große Flut Afrika - Warten auf den Regen: Die große Flut GB 2013 2016-11-10 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Es war die längste Trockenperiode seit Jahrzehnten im South Lunagwa Nationalpark in Sambia. Doch nun regnet es endlich. Dadurch ändert sich auch die Situation am Fluss drastisch. Während der Dürre hatten sich Elefanten, Büffel und Antilopen in der Nähe des schwindenden Wassers angesiedelt. Damit waren sie leichte Beute für die Löwen, Leoparden und Wildhunde der Umgebung. Mit dem Regen können sich die Pflanzenfresser wieder frei im Nationalpark bewegen. Die Raubtiere werden nun härter um ihre Beute kämpfen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Lucy Meadows, Martin Pailthorpe Kamera: Mike Holding, Julian Braatvedt

