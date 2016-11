Kabel1 Doku 00:50 bis 01:40 Dokumentation Hitler - Verführer der Massen GB 2012 16:9 HDTV Merken Auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit bejubeln in Nürnberg unzählige Deutsche ihren geliebten Führer. Hitler war mächtig, ein Hypnotiseur aber war er nicht - seine Anhänger unterstützten ihn freiwillig. Dank einer ausgefeilten psychologischen und rhetorischen Strategie gelang es ihm, das Volk auf seine Seite zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Dark Charisma Of Adolf Hitler