Kabel1 Doku 22:15 bis 23:05 Dokumentation American Lawmen - Männer des Gesetzes Jäger der Staatsfeinde CDN 2016 2016-11-12 00:30 Merken Während der Großen Depression wird der Mittlere Westen von einer Welle an ruchlosen, bankraubenden Gangstern nahezu überrollt. Ein kluger Mann aus dem Süden soll dem Schrecken ein Ende bereiten: Melvin Purvis kämpft als FBI-Agent in Chicago gegen das Unrecht. Der beliebte Gesetzesmann wird jedoch bald selbst zur Zielscheibe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Lawmen

