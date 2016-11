Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Dokumentation Geheimnisvolles Amerika Die Grand Central Station USA 2016 2016-11-13 02:25 Merken Der Grand Central Bahnhof in New York City ist mehr als nur ein Ort, an dem unzählige Gleise zusammenlaufen - sein opulentes Design, seine vielfältigen Angebote und seine Geheimnisse sind einmalig. Gibt es tatsächlich ein verstecktes Gleis allein für den US-Präsidenten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of America's Favorite Places