SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 202 D 2012 2016-11-11 16:9 HDTV Bernheimer hat mit seinem Team Martin Conrad erfolgreich operiert. Doch noch ist unklar, ob der Patient überleben wird, da die Verletzungen sehr schwer sind. Laura sorgt sich um ihren Vater und wie der Zufall es will, ist ausgerechnet Stefan zur Stelle, um die verzweifelte Laura zu trösten. Saskia wird von allen für die Täterin gehalten und vorverurteilt. Nur Georg hält immer noch zu seiner Chefin ... Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Nova Meierhenrich (Dr. Marie Egger) Sven Waasner (Dr. Dr. Markus Lindner) Sascha Kekez (Mesut Acar) Bettina Redlich (Prof. Dr. Johanna Lindner) Hans Stadlbauer (Alois Hofer) Originaltitel: Herzflimmern