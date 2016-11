SAT.1 Emotions 10:45 bis 12:25 Drama Die Tore der Welt CDN, GB, D 2012 Nach dem gleichnamigen Roman von Ken Follett 2016-11-12 10:10 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem katastrophalen Zusammenbruch der Holzbrücke und dem Tod der Heilerin Mattie Wise kümmert sich Caris in der Priorei um die Verletzten. In der einflussreichen Ordensmutter Cecilia findet die junge Frau eine Verbündete für den Bau eines Hospitals in Kingsbridge. Auch für Merthin, der sich als Baumeister etablieren will, scheint es gut zu laufen: Er erhält den Zuschlag für den Bau einer neuen Steinbrücke. Doch erneut interveniert die Krone ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Chaplin (Sir Thomas Langley) Charlotte Riley (Caris) Cynthia Nixon (Petranilla) Oliver Jackson-Cohen (Ralph) Rupert Evans (Godwyn) Tom Weston-Jones (Merthin Fitzgerald) Tom Cullen (Wulfric) Originaltitel: World Without End Regie: Michael Caton-Jones Drehbuch: Ken Follett, John Pielmeier Kamera: Denis Crossan Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12