ProSieben 09:30 bis 10:00 Comedyserie The Big Bang Theory Sei vorsichtig und ruf an! USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bernadette und Howard suchen immer noch verzweifelt nach einer Krankenpflegerin, die nicht nach kurzer Zeit die Flucht vor Mrs. Wolowitz ergreift. Ein Brand im Comicbuchladen scheint die Lösung für ihr Problem zu sein ... Sheldon wurde von der Uni dazu verdonnert, weiter zur String-Theorie zu forschen - obwohl er das Fachgebiet wechseln wollte. Diverse andere Umstände sorgen dafür, dass er völlig verzweifelt und einen folgenschweren Schritt wagt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Christine Baranski (Dr. Beverly Hofstadter) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Tara Hernandez Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 249 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:12

Seit 102 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 44 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 39 Min.