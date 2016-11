kabel eins 20:15 bis 22:25 Actionfilm Leg dich nicht mit Zohan an USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zohan ist die tödlichste Waffe der israelischen Streitkräfte. Ob als National- oder Weiberheld - er hat ständig alle Hände voll zu tun. Das bleibt nicht ohne Folgen. Vom Kämpfen müde geworden, täuscht der simple Supermann bei einem Duell mit seinem Erzfeind "Phantom" seinen Tod vor. Denn seit Langem hat er einen geheimen Traum: Weit ab vom Nahost-Konflikt will er unter falschem Namen in New York ausgerechnet als Friseur ein neues Leben beginnen. Schnell kommt Zohan auf dem Boden der traurigen Tatsachen an - niemand will den seltsamen Aspiraten einstellen. Nur die bildschöne Palästinenserin Dahlia gibt ihm als Aushilfe in ihrem kurz vor der Pleite stehenden Geschäft eine Chance. Ein Immobilien-Hai treibt die Mieten in der Gegend nach oben. Doch als Zohan tatsächlich eines Tages die Chance bekommt, einer der reifen Damen in Dahlias Salon die Haare zu schneiden, tut er weit, weit mehr als das! Sein besonderer "Service" spricht sich schnell herum - bald kann sich das Geschäft vor Kundschaft nicht mehr retten ... Adam Sandler ist Zohan - die tödlichste Waffe der israelischen Streitkräfte. Vom Kämpfen müde geworden, täuscht der simple Supermann bei einem Duell mit seinem Erzfeind "Phantom" seinen Tod vor. Unter falschem Namen taucht er in New York unter, um sich seinen Traum zu erfüllen und Hair-Stylist zu werden. Im Salon der bildschönen Palästinenserin Dalia findet er Berufung und Liebe. Sein besonderer "Service" spricht sich schnell herum, aber auch die Vergangenheit ruht nicht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Sandler (Zohan) John Turturro (Phantom) Emmanuelle Chriqui (Dalia) Nick Swardson (Michael) Lainie Kazan (Gail) Rob Schneider (Salim) Ido Mosseri (Oori) Originaltitel: You Don't Mess with the Zohan Regie: Dennis Dugan Drehbuch: Adam Sandler , Robert Smigel, Judd Apatow Kamera: Michael Barrett Musik: Rupert Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 6