kabel eins 14:50 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Schachmatt USA 2010 2016-11-11 09:20 16:9 Dolby Digital HDTV Der geniale Mathematiker Noah Valiquette wird laut Zeugen von einem Clown erschossen, der ihm einen Zeigefinger abschneidet und damit flieht. Patrick Jane findet den Finger in der durchwühlten Wohnung der Frau des Toten. Er dient als Schlüssel zu einem Safe, in dem Patrick außer einem Schachspiel einen weiteren Schlüssel für ein unbekanntes Schließfach findet. Er vermutet, dass sich darin eine Erfindung befindet, die Noah für den Besitzer einer Kryptographie-Firma gebaut hat ... Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Lucy Davis (Daphne) Rich Hutchman (Rafe Valiquette) Originaltitel: The Mentalist Regie: Charles Beeson Drehbuch: Ken Woodruff Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6